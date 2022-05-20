Почему Юрий Котенок, Семен Пегов и Александр Коц и прочие ретрансляторы фейков об «обстреле христианских храмов» в Карабахе молчат по поводу реальных обстрелов церквей в Украине? Этим вопросом задается в своем ТГ-канале популярный украинский блогер Александр Коваленко («Злой одессит»).

Как отмечает автор, «российская пропаганда регулярно распространяла фейки об обстрелах православных храмов “коварными” ВСУ и не только. Например, я несколько раз развенчивал подобного рода фейки об обстрелах мест религиозного значения. Один раз в период деоккупации Карабаха, когда российские пропагандисты пытались обвинить азербайджанскую армию в обстрелах христианских и даже мусульманских святынь, а в последний раз, когда инсценировали обстрел якобы артиллерией ВСУ Иверского монастыря в Донецке».

По мнению «Злого одессита», «конечно, фейки об обстрелах храмов всегда заходили лучше чем даже инсценировки обстрелов мирного населения, но вот, что интересное… Сами же оккупанты сейчас нещадно уничтожают святыни по всей территории Украины!»

Как подчеркивает блогер, «за время полномасштабного вторжения российские оккупанты уничтожили более 116 храмов по всей Украине, причём не только в зоне боевых действий, но и в глубине страны ракетными ударами. Что важно понимать, уничтожались и уничтожаются не только храмы принадлежности ПЦУ, но и филиала российского РПЦ в Украине – РПЦвУ!»

После чего подводит итог: «Вот такой “православный джихад”. За менее чем 3 месяца более 116 храмов. Почему сейчас об этом молчат главные ретрансляторы религиозных фейков, Юрий Котенок, Семён Пегов, Александр Коц и прочие шестерёнки пропаганды? Это же ваша тема! Или сложно объяснить, откуда у ВСУ КР «Калибр» или 9М723, а то и Х-22 которая приземляется на храм РПЦвУ».