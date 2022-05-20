Россия сможет пресечь возможность развития программ США по разработке биологического оружия на территории третьих стран. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации России, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий в Украине Константин Косачев.

«Мы рассчитываем на то, что, когда работа будет завершена и правовое поле приобретет всеохватывающий характер, мы пресечем возможность развития подробного рода программ на территориях третьих стран. То, что американцам один раз удалось сделать на территории Украины, то, что американцам совершенно точно не должно быть позволено сделать где бы то ни было еще», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что соседствующие с Россией страны «во все возрастающей степени начинают проникаться осознанием имеющихся угроз» в сфере биоразработок. По словам Косачева, у России уже есть четыре меморандума по вопросам взаимодействия в сфере биологической безопасности — с Арменией, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.

«Еще с четырьмя нашими соседними государствами — это Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан — разработка таких документов ведется и находится в очень высокой стадии готовности», — сказал он.