Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить первоначально 1 млн манатов на проектирование и восстановление здания Реальной школы в городе Шуша.

Соответствующее распоряжение президент подписал в пятницу, сообщает пресс-служба главы государства.

Средства на эти цели будут выделены министерству образования Азербайджана в рамках средств, предусмотренных в госбюджете на 2022 год на восстановление освобожденных территорий.

Кроме того, Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по проектированию и строительству здания Физулинского профессионального лицея».

Из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, с целью проектирования и строительства здания Физулинского профессионального лицея Министерству образования первоначально был выделен 1 миллион манатов.