Протестная активность в Армении идет на спад, несмотря на значительную медийную поддержку и планы некоторых акторов осуществить дестабилизацию по казахстанскому сценарию, пишет телеграм-канал «Незыгарь».

«Эксперты обращают внимание на необычную, на первый взгляд, взаимозависимость: чем меньше реальный уровень протеста на улицах и площадях городов страны, тем более интенсивно армянская оппозиция присутствует в инфополе, в том числе и российском: таким образом, конструируется представление о масштабности протеста.

За прошедшую неделю громкость мегафонов в палаточном городке оппозиции на площади Франции в центре Еревана возросла вдвое, а сообщения трех из четырех главных каналов республики фокусировались на кадрах демонстрации, однако реальная картинка отличается от медийной и характеризуется последовательным снижением протестной активности уже третью неделю подряд.

По данным местным социологов, которые производят ежедневный подсчет протестующих, с 1 мая численность участников акций сократилась в 6 раз (с 8 тыс. чел. до 1,2 тыс. чел.), а общий рейтинг одобрения оппозиции во главе с экс-президентами Р. Кочаряном и С. Саргсяном опустился с 8,4% до 4,1% за 45 дней», – отмечает сетевое издание.

Громкость и частота оппозиционных акций действительно возросла, а требования протестующих существенно радикализировались. Оппозиционные силы отказались от претензий на повторные внеочередные выборы парламента республики ввиду невозможности объективно одержать победу на избирательных участках.

«Актуальные требования протестующего амбициозное прежнего, но внутриполитических целей ввиду невозможности их достижения, фактически, нет.

Значительная концентрация финансовых и человеческих ресурсов оппозиционных сил сосредоточена на создании контента для западных и российских информационных изданий, которые призваны убедить аудиторию в наличии признаков революционной ситуации и создание рычагов давления на Пашиняна через международных партнеров.

При этом репутация у лидеров протеста крайне неоднозначная и характеризуется такими оценками как «казнокрады» и «долларовые миллионеры». По словам источника, премьер Пашинян показал государственную зрелость. Он абсолютно рукопожатая фигура для Москвы, Парижа и Баку. Никто из мировых акторов не готов ставить на смену лидера Армении.

В то же время оппозиция поддерживается отдельными финансовыми кошельками из Москвы, действующими в корыстных интересах. Эти люди нацелены на разворовывание бюджета; алчные и корыстные цели.

Такой репутационный бекграунд оппозиции не оставляет возможности лидерам протеста претендовать на революцию. Оппозиция может попытаться реализовать казахстанский сценарий января этого года и инициировать неконтролируемое применение насилия, которое, впрочем, никак не устраивает подавляющее большинство граждан и вряд ли принесет какой-то политический результат ввиду явного дефицита морального лидерства у возглавляющих протест акторов», – говорится в публикации.