Сейчас правительству каждой страны необходимо определяться в своих ориентирах, на чей они стороне. И Армении в ее нынешних «играх» необходимо это учесть. Если Ереван действительно нацелен на позитивное решение мирных процессов на Южном Кавказе, то пора принимать четкие решения, а не играть в «кошки-мышки». Об этом в беседе с Minval.az заявил российский политолог и аналитик, директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ Павел Клачков.

По словам политолога, в том новом формате международных взаимоотношений, строящемся сейчас, уже не будет возможности усидеть на «двух стульях». К сожалению, правила политической игры становятся более жесткими, это связано с тем, что военное напряжение в целом ряде регионов мира возрастает, растет конфликтный потенциал.

«И в этой ситуации взаимодействие с ОДКБ для Армении просто жизненно необходимо, а какая-то критика выйдет лишь себе дороже. Именно ОДКБ сейчас обеспечивает, я бы сказал, армянскую экзистенциональную выживаемость. И включение в мирный процесс каких-то устаревших форматов, связанных с деятельностью Минской группы ОБСЕ, является настолько неумным и ненадежным, в первую очередь для самой же Армении, и ничего не даст, кроме пустопорожней риторики», — отметил политолог.

Конечно, по словам Клачкова, российское руководство заинтересовано в крепком, надежном, основательном урегулировании армяно-азербайджанского вопроса, и не заинтересовано в эскалации конфликта.

Хотя, как отмечает он, учитываются все риски.

«Мы понимаем, что наряду с заинтересованностью российского руководства в том, чтобы со стороны Армении была четкая, прагматичная, экономикоцентричная позиция, не идеологическая, а именно рассчитанная на процветание всего региона в целом, расширение транспортных путей, экономических связей под гарантией России, — всему этому будут противостоять США и ЕС, заинтересованные в дестабилизации, в том, чтобы регион раздирали противоречия и конфликты. Для Москвы важно, чтобы это была понятная, четкая стратегия, основанная на развитии хозяйственных, экономических, гуманитарных связей – все позитивные устремления такого характера Москвой будут поддерживаться однозначно», — подчеркнул наш собеседник.

В. Мансуров