Посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал правительство Олафа Шольца за нежелание поставлять тяжелое вооружение, несмотря на решение Бундестага.

Об этом он сказал в интервью NRD.

«Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление на Германию исчезнет и больше не будет нужды в смелых решениях. Это коварная логика, оставляющая людей в беде», — сказал Мельник.

Парламент Германии разрешил поставки тяжелого оружия три недели назад, но с тех пор правительство не принимало никаких решений.

«У нас такое впечатление, что канцлер не хочет поставки. Есть только семь самоходных гаубиц, но для нас нет танков Gepard или Leopard 1, ни Marder. Все они уже были выведены из эксплуатации Бундесвером и могут быть переданы нам промышленностью, не нарушая возможности Федеративной Республики защищаться. Обмен танками Т-72 со Словенией пока также не сработал, поскольку Германия не предложила Словении адекватную замену. И так мы продолжаем ходить по кругу», — сказал посол.

Мельник также считает, что как раз из-за нежелания предоставлять тяжелое вооружение Шольц отказывается ехать в Украину.

«Я думаю так. Это, пожалуй, одна из настоящих причин, почему канцлер не отправляется в эту поездку. Потому что он, похоже, не готов окончательно претворить в жизнь историческое решение о предоставлении тяжелого вооружения, хотя есть решение немецкого парламента», — сказал он.