20 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального директора ICESCO Салима бин Мухаммеда аль-Малика.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Мы хотели бы, чтобы и представители ЮНЕСКО, посетив освобожденные от оккупации территории, своими глазами увидели разрушения, учиненные армянами», сказал Ильхам Алиев.

«Но, к сожалению, несмотря на то, что с окончания войны прошло более полутора лет, представители этой организации не посетили эти территории», — сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что деятельность ИСЕСКО и участие ее экспертов могут сыграть важную роль в оценке материального ущерба, нанесенного нашей стране армянами, и доведении этого до международного сообщества.