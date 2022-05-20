Умер журналист Гадир Ибрагимли.

Как сообщили в TƏBIB, журналист скончался сегодня утром.

Гадир Ибрагимли 18 мая с диагнозом «цирроз печени» был помещен в отделение реанимации Республиканской клинической больницы им.М.Миргасымова.