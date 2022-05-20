Умер журналист Гадир Ибрагимли.
Как сообщили в TƏBIB, журналист скончался сегодня утром.
Гадир Ибрагимли 18 мая с диагнозом «цирроз печени» был помещен в отделение реанимации Республиканской клинической больницы им.М.Миргасымова.
Умер журналист Гадир Ибрагимли.
Как сообщили в TƏBIB, журналист скончался сегодня утром.
Гадир Ибрагимли 18 мая с диагнозом «цирроз печени» был помещен в отделение реанимации Республиканской клинической больницы им.М.Миргасымова.
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