Британское министерство обороны опубликовало очередную сводку событий в Украине, сообщает Би-би-си.

«По всей вероятности, в плен сдались 1,7 тыс. украинских военных, защищавших завод «Азовсталь» в Мариуполе. Неизвестное число военнослужащих ВСУ остаются на территории предприятия. Как только Россия установит полный контроль над Мариуполем, она перебросит из города войска, чтобы усилить свою операцию в Донбассе», — сообщает британская разведка.

«Благодаря упорному украинскому сопротивлению во время битвы за Мариуполь, российские войска нуждаются в перевооружении и перегруппировке прежде, чем их можно снова использовать в бою. Этот процесс может быть долгим – если его вести по всем правилам.

При этом на российское командование оказывается давление, чтобы оно продемонстрировало явные успехи в выполнении поставленных задач. Это означает, что силы будут брошены в бой очень быстро, без надлежащей подготовки, и это повышает риск их дальнейшего перемалывания», — отмечается в сообщении.