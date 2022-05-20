Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Австралии у туриста, вернувшегося из Европы, два первых случая заражения обезьяньей оспой также подтвердили в Канаде, передает РИА Новости.

«Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса выявило вероятный случай оспы обезьян у недавно вернувшегося путешественника из Европы», — говорится на официальном сайте министерства здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Уточняется, что речь идет о сорокалетнем мужчине, который обратился в больницу через несколько дней после возвращения из поездки в Европу.

В Канаде первые случаи обезьяньей оспы выявлены в провинции Квебек.

«Сегодня вечером (в четверг) провинция Квебек была уведомлена о том, что два образца полученные национальной микробиологической лабораторией, дали положительный результат на оспу обезьян. Это первые два случая, подтвержденные в Канаде», — сообщается на сайте правительства Канады. Один из заболевших — приехавший в страну гражданин США.