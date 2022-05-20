50-летний Ровшан Аскеров не собирается возвращаться в Россию, так как, по его мнению, ничего хорошего из этого не выйдет. Сейчас знаток «Что? Где? Когда?» обосновался в Азербайджане, где планирует задержаться на долгое время.

«Я уехал, схватив первый попавшийся чемодан. Не все вещи даже взял — мне их потом друзья передали. Это было бегство, да… Тема о реабилитации нацизма для меня больна и неизлечима. Я правильно сделал, что уехал! Раньше тоже были проблемы со стороны бдительных граждан, что давало мне понять — долго жить в России невозможно», — заявил Аскеров журналистке российского издания, комментируя свой отъезд.

Пользуясь случаем участник телеигры упрекнул тех, кто открыто критикует уехавших звезд. По словам Ровшана, такие артисты лишь пиарятся за счет других. «Родину надо любить тихо. Это как любовь к женщине — все интимно. Неприлично громко любить Родину!» — добавил интеллектуал.