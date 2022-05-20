На YouTube-канале Ukrainian Witness опубликовали видео с уничтоженной техникой под Белогоровкой, где российская армия могла потерпеть одно из крупнейших поражений с начала войны в Украине, сообщает Minval.az.
Кадрами поделился в том числе OSINT-исследователь Роб Ли. По его словам, видео можно различить пораженные БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ и другую технику.
Напомним, в начале мая российские военные пытались несколько раз переправиться через реку Северский Донец у села Белогоровка в Луганской области, чтобы окружить Северодонецк. Однако украинские авиация и артиллерия каждый раз разрушали понтонные мосты.
Институт по изучению войны (ISW) со ссылкой на анализ спутниковых снимков отмечал, что в ходе одной из попыток переправы могли быть убиты 485 российских солдат и уничтожено 80 единиц техники.
А New York Times сообщала, что Россия потеряла целый батальон. The Times же допускала, что потери могли составить до 1000 человек.
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