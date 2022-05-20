На YouTube-канале Ukrainian Witness опубликовали видео с уничтоженной техникой под Белогоровкой, где российская армия могла потерпеть одно из крупнейших поражений с начала войны в Украине, сообщает Minval.az.

Кадрами поделился в том числе OSINT-исследователь Роб Ли. По его словам, видео можно различить пораженные БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ и другую технику.

Напомним, в начале мая российские военные пытались несколько раз переправиться через реку Северский Донец у села Белогоровка в Луганской области, чтобы окружить Северодонецк. Однако украинские авиация и артиллерия каждый раз разрушали понтонные мосты.

Институт по изучению войны (ISW) со ссылкой на анализ спутниковых снимков отмечал, что в ходе одной из попыток переправы могли быть убиты 485 российских солдат и уничтожено 80 единиц техники.

А New York Times сообщала, что Россия потеряла целый батальон. The Times же допускала, что потери могли составить до 1000 человек.