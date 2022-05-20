МВД Таджикистана в четверг вечером распространило сообщение об итогах антитеррористической операции в Рушанском районе Горного Бадахшана.

«В результате антитеррористической операции силовых структур Таджикистана в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана ликвидированы восемь боевиков, 11 ранены, 114 членов террористической группировки задержаны», — говорится в сообщении.

У боевиков изъято 24 автоматов Калашникова, пять пулемётов, 18 пистолетов, 11 гранат, 86 «коктейлей Молотова», 3 кг тротила.

В правоохранительных органах заверили, что «в настоящее время ситуация в районе спокойная, социальная инфраструктура и общественный транспорт возобновили нормальную работу, жители района вновь занялись повседневной деятельностью».