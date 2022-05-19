Франция может стать очередной европейской страной, куда проникла оспа обезьян. В столичном регионе Иль-де-Франс проверяют первый возможный случай заражения этим заболеванием.

Как отмечает BFM TV, сообщение о первом возможном случае выявления оспы обезьян во Франции было разослано властями в медицинские организации. Однако каких-то деталей о том, что это за пациент, пока не приводится.

Оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция, похожая на человеческую оспу, которая была искоренена в 1980 году. Болезнь вызывает головную и мышечную боли, повышение температуры. В течение одного-трёх дней на коже появляется характерная сыпь. Большинство инфицированных людей выздоравливают в течение нескольких недель, в редких случаях возможен летальный исход.