Уничтожение флагмана Черноморского флота «Москва» и большого десантного корабля «Саратов» украинскими ракетами «Нептун» и «Точка У» убедило администрацию Байдена начать подготовку плана по разблокировке портов Украины.

США работают над тем, чтобы начать поставки Киеву продвинутых противокорабельных ракет, которые могли бы вынудить Россию снять блокаду с украинского черноморского побережья, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома и источники в конгрессе.

Прежде Вашингтон воздерживался от поставок таких ракетных систем: во-первых, они требуют обучения военных, а во-вторых, были опасения, что комплексы могут быть захвачены российской армией, либо спровоцируют эскалацию конфликта.

Но позиция Белого дома меняется: в украинских портах заблокированы 25 миллионов тонн зерна, без которого странам Африки и Ближнего востока грозит голод. Попытки договориться с Кремлем пока успехов не принесли: Россия требует хотя бы частичного снятия санкций в обмен на то, чтобы выпустить украинскую пшеницу на рынок.

США рассматривают поставки Киеву ракет Harpoon производства Boeing, а также Naval Strike Missile от Raytheon Technologies с дальностью 250-300 км.

По словам источников Reuters, обсуждается как возможность прямых поставок, так и передачи ракет европейскими союзниками. Один из вариантов заключается в том, что системы Украине подарит Норвегия.

Впрочем, даже в этом случае остается проблема: для Harpoon нужны пусковые установки, а их наличие ограничено. США, возможно, снимут систему с одного из своих военных кораблей, говорят источники Reuters.

Сейчас Россия держит в Черном море примерно 20 кораблей и подводных лодок. Чтобы снять блокаду с украинских портов достаточно от 12 до 24 противокорабельных ракет, аналогичных Harpoon, говорит эксперт по военно-морскому флоту Hudson Institute Брайан Кларк.

«Если Путин будет упорствовать, Украина может устранить самые крупные российские корабли, потому что прятаться в Черном море им просто негде», — поясняет он.

По словам собеседников Reuters, несколько стран готовы отправить ракеты Harpoon. Но никто из них не хочет быть первой или единственной страной-поставщиком из опасений ответа РФ в случае потопления российского корабля оружием из их запаса.

При этом пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге заявил, что США пока не передавали Украине противокорабельные ракеты и не одобряли такие поставки от третьих стран.