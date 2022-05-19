Армения должна ответить на добрую волю Азербайджана.

С данным заявлением сегодня выступил глава МИД Турции Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр отметил, что после победы Азербайджан показал миру, что хочет мира и спокойствия в регионе, и предложил Армении всеобъемлющее мирное соглашение.

Азербайджан также выступил в поддержку переговоров между Турцией и Арменией.

«Мы всегда говорим и призываем Армению реагировать на эту добрую волю. На нашей вчерашней встрече мы подтвердили, что Турция и Азербайджан хотят мира и выразили добрые намерения для региональной стабильности», — подчеркнул он.