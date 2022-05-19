Министр образования Грузии Михаил Чхенкели распорядился включить шахматы в обязательную школьную программу.
Отмечается, что школьники будут изучать шахматы с первого класса.
«С целью развития аналитического, логического, критического мышления и навыков практического решения проблем среди учеников шахматы станут обязательным предметом», — говорится в документе.
Предмет будет введен в программу обучения с нового учебного года. До сентября ведомство совместно с Национальной федерацией шахмат разработает метод обучения и подготовит учителей.
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