Министр образования Грузии Михаил Чхенкели распорядился включить шахматы в обязательную школьную программу.

Отмечается, что школьники будут изучать шахматы с первого класса.

«С целью развития аналитического, логического, критического мышления и навыков практического решения проблем среди учеников шахматы станут обязательным предметом», — говорится в документе.

Предмет будет введен в программу обучения с нового учебного года. До сентября ведомство совместно с Национальной федерацией шахмат разработает метод обучения и подготовит учителей.