Расширен список стран, из которых разрешен въезд-выезд в Азербайджан воздушным транспортом.

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров “О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений”.

Согласно постановлению, гражданам следующих стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран и лицам без гражданства разрешается въезд-выезд в Азербайджанскую Республику: Болгарии, Бутана, Южно-Африканской Республики, Гватемалы, Лаоса, Ливана, Маврикии, Египта, Мьянмы, Непала, Парагвая, Северной Македонии, Шри-Ланки и Вьетнама.