Продолжаются инженерные работы на территориях, освобожденных в результате Отечественной войны, увенчавшейся победой Азербайджанской Армии под командованием президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

С целью обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств частями и подразделениями инженерных войск Азербайджанской Армии ведутся работы по очищению дорог от мин и благоустройству, проводятся работы по укреплению боевых позиций и линий, прокладываются новые пути обеспечения к позициям наших подразделений, дислоцированных в горных и труднопроходимых местностях.

В результате деятельности инженерно-сапёрных подразделений на освобожденных территориях в период с 1 по 19 мая было полностью очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 950 гектаров земли.

На сегодняшний день на освобожденных территориях инженерно-сапёрными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 17200 гектаров земли. Всего было обнаружено и уничтожено более 6000 единиц противопехотных, более 2100 единиц противотанковых и более 9400 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях. К позициям наших подразделений, расположенных в горных и труднодоступных местностях, проложено более 140 км новых путей снабжения.

На освобожденных территориях продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, ведутся также иные надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.