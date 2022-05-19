Американская издательская студия комиксов TidalWave Productions сообщила о выпуске комикса про Владимира Зеленского на английском языке.

«TidalWave с гордостью объявляет о добавлении биографии Владимира Зеленского к популярной серии комиксов с представителями политической движущей силы… Political Power: Volodymyr Zelenskyy выходит 18 мая», — говорится в сообщении на сайте студии.

Отмечается, что часть средств с продажи комикса будет передана Международный комитет Красного Креста.

Комикс на 22 страницы будет доступен как в печатном, так и в электронном формате.