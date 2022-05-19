Таджикистан будет выпускать иранские беспилотники «Абабил-2». Это первый случай, когда Иран запустил производственную линию БЛА в другой стране, сообщает информационное агентство IRNA.

Отмечается, что «Абабиль-2» изначально создавался для наблюдения и разведки. Позднее беспилотник получил функцию барражирующего боеприпаса и поставляется вооруженным силам Ирана в этой комплектации.

По данным издания, продолжительность полета «Абабил-2» составляет 1,5 часа, дальность действия — до 200 км, максимальная крейсерская скорость – 220 км/ч. Наведение и управление аппаратом может выполняться дистанционно или в автоматическом режиме.

«Абабиль-2» обладает пневматической наземной пусковой установкой, возможна его установка на автомобильные платформы. Также аппарат может взлетать с подводных лодок и быстроходных катеров — беспилотниками «Абабил-2» оснащаются катера военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции.