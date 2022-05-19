«Через несколько дней начнется строительство первого жилого комплекса в Шуше».

Об этом в Шуше заявил специальный представитель президента в Шуше Айдын Керимов во время выступления на международной конференции «Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем оживления культурной среды», передает АПА.

Он отметил, что работа по возрождению жизни в Шуше продолжается быстрыми темпами:

«Уже ускоряется процесс строительства больницы и средней школы в Шуше, восстанавливается режим жизни города».