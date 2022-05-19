В русскоязычном и ивритоязычном сегментах израильских СМИ распространено сообщение о том, что израильские военные самолеты были атакованы российским расчетом ПВО, размещенным в Сирии. Далее оно разлетелось по сети, поскольку новость действительно звучит весьма одиозно. Но давайте разберемся, сколько в ней рационального зерна, потому что порой между сенсацией и тем, что было на самом деле, лежит непроходимая пропасть. Об этом «Минвалу» заявил израильский эксперт-международник, раввин Михаил Финкель.

«Для начала надо понять, почему так много лет Израиль бомбит Сирию. Дело в том, что Израиль находится с Сирией в состоянии войны с 1948 года, то есть, с момента основания государства Израиль. А Сирия воюет с момента начала борьбы Израиля за независимость и по сей день, она воевала во всех войнах против Израиля и спонсирует террористические организации, которые нападают на еврейское государство и убивают его гражданское население. Среди них Хезболла и многие другие. Поэтому мы находимся в состоянии войны с Сирией – тут все просто и понятно», — подчеркнул политолог.

Израиль бомбит, как отмечает политолог, сирийские террористические организации, в том числе Хезболлу и квазишиитские милиции, однако главной целью Израиля являются подразделения КСИР, которые с территории Сирии угрожают израильским северным границам.

«Израиль практически никогда не заходит в воздушное пространство Сирии, наши самолеты подлетают к воздушному пространству Ливана, практически целиком контролируемому террористической Хезболлой и выпускает оттуда самонаводящиеся ракеты. Сценарий таков», — отметил политолог.

А что касается новостей о том, что российский С-300 напал на израильский самолет, то тут есть ряд нюансов.

«Во-первых, израильский самолет не пострадал и ничего не произошло. А во-вторых, кто может знать, кто в нем сидит? Сирийцы или россияне? Кто там, извините меня, свечку держал? Этого никто точно не знает, и я считаю, что данная информация – ложь. Немного времени прошло с той очень неприятной и конфузной ситуации, когда Лавров заявил, что Зеленский еврей и что Гитлер, скорее всего, тоже. А чтобы подвести черту под этим инцидентом, Путин звонил и извинялся перед премьером Беннетом. Нужно ли России снова обострять отношения с Израилем до горячей фазы военного конфликта?», — задался вопросом политолог.

По его словам, здесь имеет место и банальная игра слов, поскольку российские комплексы С-З00 находятся на вооружении сирийской армии и управляются обученными сирийскими специалистами. Таким образом, «российские» — они только по факту своего производства.

«Журналисты, которым надо зарабатывать на сенсациях, рады распространять подобную информацию. Но я не верю в это, потому что такое положение дел не выгодно России, не способствуют тем хорошим отношениям, что ценят в Кремле и Иерусалиме. И доказательством этому является то, что официальный Иерусалим — наше правительство, данное происшествие никак не комментирует. Нет никаких протестов, гневного обличения России. Поэтому я считаю, что этот инцидент не настолько страшен и трагичен и не настолько правдив, как его преподносят некоторые израильские СМИ», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров