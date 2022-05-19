Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским, продолжает «телефонную дипломатию» с обеими сторонами.

«У меня нет намерений разрывать отношения ни с уважаемым господином Путиным, ни с уважаемым господином Зеленским. Продолжаю телефонную дипломатию как с Путиным, так и с Зеленским. Отправил своего спецпредставителя и в Москву, и в Киев. Мы продолжим нашу политику, новая мировая война никому не выгодна», — сказал Эрдоган в беседе с молодежью.

Он также заявил, что турция не может отказаться от отношений с Россией, от российского газа, это стратегический вопрос.

«У нас есть связи с обеими сторонами (Россия и Украина – ред.). С Россией у нас проект АЭС «Аккую». В следующем году мы завершим этот проект, откроем его. Это для нас очень серьезный источник. Мы получаем 50% потребляемого нами газа из России. Это для нас стратегический вопрос, стратегические отношения. Мы не можем отказаться от них, разорвать их», — сказал Эрдоган.