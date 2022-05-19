Официальная Анкара проинформировала НАТО о намерении сказать «нет» членству Швеции и Финляндии в альянсе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Глава государства заявил, что турецкая сторона не хочет совершать одну и ту же ошибку дважды. По его словам, Анкара намерена решительно продолжать свою политику в этом направлении.

«Мы сказали нашим друзьям, что мы скажем «нет» на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. И мы продолжим следовать этому. Мы не допустим, чтобы в НАТО были террористические организации. Эти страны являются домом для Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», — подчеркнул турецкий президент.

Он также отметил, что Турция настроена решительно в вопросе возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за их связей с организациями, признанными Анкарой террористическими.

«В настоящее время у нас есть полномочия, потому что [устав] НАТО требует [согласия] всего альянса. И если какая-либо страна говорит «нет», то они не могут принять кого-либо в НАТО. На данный момент мы решительно настроены по этим двум странам. Особенно это касается Швеции, они являются центром терроризма, сплошным очагом терроризма», — сказал президент Турции.