Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в рамках рабочего визита в Азербайджан посетил Гянджу.

В международном аэропорту Гянджи состоялась церемония встречи делегации во главе с Романом Головченко, передает АПА.

Затем делегация посетила территорию в Гяндже, которую во время Отечественной войны Армения подвергла ракетному обстрелу.

Премьер-министр Беларуси ознакомился с результатами военных преступлений, совершенных против гражданских лиц. Премьер-министр Роман Головченко в знак почтения памяти погибших мирных жителей возложил цветы к разрушенному зданию.

Гости были проинформированы о военных преступлениях Армении.

Было отмечено, что в результате военного преступления, совершенного армянской армией в Гяндже, погибли 26 человек, 175 получили ранения, многочисленные объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства были повреждены. Полностью разрушено более 20 домов, серьезно повреждено более 100 домов и столько же объектов.