Президент РФ Владимир Путин будет готов обсуждать мир только тогда, когда поймет, что не может сломить оборону Украины. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью Zeit.de.

В то же время, по словам Шольца, Германия не будет делать шагов, которые сделают НАТО стороной конфликта в этой войне, но продолжит предоставлять Украине вооружения.

«Помощь стране, подвергшейся жестокому нападению, в защите — это не эскалация, а вклад в отражение нападения», — отметил немецкий канцлер.

Он также добавил, что «НАТО еще никогда не было так сплочено»:

«У всех нас одна общая цель: Россия не должна выиграть эту войну, Украина должна выжить», — сказал Шольц.

По его словам, федеральное правительство продолжит оказывать Украине экономическую помощь, принимать беженцев, а также доставлять тяжелое оружие.

«Путин по-прежнему считает, что он может разбомбить продиктованный мир, но он ошибается, — сказал канцлер. — Никакого продиктованного мира не будет, потому что его не принимают ни украинцы, ни мы».

«Только тогда, когда президент России поймет, что он не может сломить оборону Украины , может быть мир… И именно поэтому мы поддерживаем Украину», — заключил Шольц.