В конституции Казахстана после внесения поправок не будет закреплена неприкосновенность для членов семьи первого президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщают казахстанские СМИ.

Информацию о принятии поправок в главный закон страны, которые будут гарантировать неприкосновенность всем членам семьи Назарбаева и их пожизненное содержание за государственный счет, опровергли в Министерстве юстиции республики.

«Проект поправок в конституцию не предполагает предоставление новых гарантий первому президенту Республики Казахстан и его семье. Напротив, проект закона о внесении изменений в конституцию предлагает исключить все нормы касательно статуса первого президента», — говорится в ответе ведомства.