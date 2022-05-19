В Пентагоне отметили, что Россия в последнее время снизила масштабы своих действий, что демонстрирует уменьшение амбиций.

Об этом сообщает Washington Post, цитируя представителя Министерства обороны США.

Российские войска работают меньшими группами со значительно «меньшими» задачами — вместо соединений по несколько сотен человек, действия проводятся группами от нескольких десятков до сотни военных.

Так же, если речь шла о больших городах и целых кусках территории, сейчас усилия сосредотачиваются на определенных селах или перекрестках дорог.

Британская разведка на днях сообщала, что наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.

По их оценке, продвижение войск РФ может осложнять потеря мостового оборудования и беспилотников, постоянный низкий боевой дух и снижение боеспособности подразделений, которые невозможно быстро заменить.