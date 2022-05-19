Россия является важным торговым партнером Турции, а российский «Росатом» достраивает в стране первую атомную электростанцию, поэтому Анкара не может себе позволить потерять такого «жизненно важного партнера». Об этом написал в статье для журнала National Interest обозреватель Харун Карчик.

Он указывает на то, что Россия обеспечивает 45% природного газа Турции, 17% — нефти и 70% — пшеницы. Кроме того, российские туристы составили 19% общего потока в 2021 году, а «Росатом» строит в стране первую атомную электростанцию, которая должна начать работу в 2023 году.

«Турция не может позволить себе потерять такого жизненно важного партнера в то время, когда турецкая лира потеряла 47% своей стоимости менее чем за год», — пишет Карчик.

Автор также полагает, что попытка государственного переворота в Турции в июле 2016 года сблизила президентов обеих стран. «В то время как тогдашний президент Барак Обама и его европейские коллеги оттягивали с решением, президент России Владимир Путин немедленно позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и оказал ему всю поддержку, которую он мог оказать», — пишет он.

В то же время Анкара, скорее всего, продолжит проводить прагматичную внешнюю политику, которая не является ни проукраинской, ни пророссийской, а полностью протурецкой, резюмирует обозреватель.