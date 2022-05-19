ВСУ снова обстреляли село Теткино Курской области России.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам Романа Старовойта, погиб по крайней мере один мирный житель. Губернатор также утверждает, что несколько людей были ранены, но точное их количество не назвал.

«Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту», — написал он в Telegram-канале.

Старовойт добавил, что несколько человек ранены, им оказывают первую помощь. В поселке пострадали несколько домов, там сейчас тушат огонь. Поступают сообщения о неразорвавшихся снарядах. На месте работают специалисты.