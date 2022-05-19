Мировое сообщество не сможет полностью разрешить проблему продовольственного кризиса без российских и белорусских удобрений, а также без украинского зерна. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на организованной США министерской конференции по продовольственной безопасности.

«Позвольте мне быть предельно ясным: нет эффективного урегулирования продовольственного кризиса без реинтеграции украинского производства в мировой рынок, а также без продуктов и удобрений России и Беларуси», — сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что «российские продукты и удобрения должны иметь полный и неограниченный доступ на мировые рынки».

Генсек ООН заявил, что обсудил экспорт зерна и удобрений с РФ, Украиной, Турцией, США и ЕС.

«Я поддерживаю тесные контакты по этим вопросам с Российской Федерацией, Украиной, Турцией, США и Евросоюзом, а также рядом других ключевых стран», — указал генсек, отметив, что намерен продолжить работу на этом направлении. По его словам, принятие комплексных решений в сфере безопасности и экономики требует «доброй воли от всех сторон».