У нас есть огромные неиспользованные возможности для экономического сотрудничества. Роль Азербайджана в мировой экономике будет возрастать, и на самом деле страна уже добилась многих успехов.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в своем выступлении на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

«Расположенный на перекрестке Азии и Европы Азербайджан играет и будет играть одну из самых важных ролей в мировой торговле. Цели зеленой экономики и инноваций являются главными критериями ваших будущих экономических перспектив», — сказал президент Литвы.

Отметив, что у Литвы много предложений, Гитанас Науседа сказал: «В Литве есть семь свободных экономических зон с большими финансовыми и налоговыми льготами. Наша цифровая инфраструктура работает слаженно и основана на разумных тарифах. Хорошо развитые автомобильные и железные дороги, воздушный и морской транспорт – еще одно преимущество моей страны.