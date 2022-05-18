Президент США Джо Байден объявил о планах Вашингтона и союзников сохранять мощное военное присутствие и проводить учения в регионе Балтийского моря. Об этом говорится в заявлении главы государства, распространённом пресс-службой Белого дома.

«Вместе с союзниками по НАТО Соединённые Штаты будут поддерживать активную деятельность по проведению учений и мощное присутствие в регионе Балтийского моря», — сообщил американский лидер на фоне подачи Финляндией и Швецией заявок на вступление в Североатлантический альянс.