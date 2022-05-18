Азербайджану нужны надежные и долгосрочные рынки, рынки со справедливым регулированием и законодательством. Этим условиям соответствует европейский рынок. Европейские потребители нуждаются в дополнительных источниках энергии. С этой точки зрения, конечно, Азербайджан воспринимается Евросоюзом как соответствующая всем условиям сторона.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

«Учитывая наши планы к 2030 году иметь не менее 30 процентов возобновляемой энергии в общем балансе, я думаю, что эти планы можно изменить. На мой взгляд, мы можем даже учитывать 30-40 процентов возобновляемой энергии в нашем энергетическом балансе. Тогда, конечно, энергия, произведенная из возобновляемых источников энергии, может оказаться более привлекательной для европейских потребителей. Мы работаем над этим. С этой точки зрения мы на правильном пути», — сказал глава государства.