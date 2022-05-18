Наш экспортный потенциал растет. В этом году экспорт увеличился на 85 процентов, а ненефтяной экспорт увеличился примерно на 40 процентов. Думаю, это свидетельствует об устойчивом развитии страны.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на азербайджано-литовском бизнес-форуме, говоря об экспортном потенциале страны.

«Потому что энергетический потенциал основан на наших природных ресурсах и служит благополучию азербайджанского народа, наших друзей и соседей. В то же время рост в неэнергетическом секторе демонстрирует готовность и способность нашего правительства реформировать нашу экономику», — сказал президент.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в стране удалось снизить уровень безработицы до 5-6 процентов: «Но чтобы он оставался низким, мы должны каждый год создавать новые рабочие места. Потому что население Азербайджана увеличилось с 7 миллионов до 10 миллионов с момента обретения нами независимости 30 лет назад и продолжает расти. Вот почему нам нужно иметь рабочие места для большего количества людей. Особенно сейчас, в результате четвертой промышленной революции, когда многих рабочих мест больше не будет, мы должны подготовиться к созданию новых рабочих мест».