США возобновляют работу своего посольства в Киеве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что сначала в дипмиссию прибудет небольшое число сотрудников.
Консульские операции возобновятся не сразу.
США возобновляют работу своего посольства в Киеве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что сначала в дипмиссию прибудет небольшое число сотрудников.
Консульские операции возобновятся не сразу.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий