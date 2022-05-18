Президент Хорватии Зоран Миланович намерен проинструктировать посла республики при НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пока не будет решен вопрос с реформированием избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине (БиГ).

«Что мне тогда остается, написать инструкцию хорватскому послу [при НАТО о необходимости голосования против Финляндии и Швеции], поставить его в неловкое положение. Если он хочет своего мира, пусть тогда вернет мандат (предоставленный ему президентом страны, утверждающим кандидатуры в послы)», — особо подчеркнул на пресс-конференции в среду Миланович.

Как отметил президент, тот, кто в парламенте выступит против ратификации соглашения о вступлении двух скандинавских государств в НАТО, будет на стороне отстаивания хорватских национальных интересов.

При этом глава государства обратил внимание на то, что Турция, с которой в настоящий момент ведутся переговоры, чтобы Анкара поддержала Хельсинки и Стокгольм, пытается использовать складывающееся положение в своих национальных интересах. «А как ведет себя Хорватия, все наоборот», — констатировал Миланович, имея в виду нерешенность вопроса с реформой избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине. «Мы должны бороться за свои интересы», — отметил хорватский президент.