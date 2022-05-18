Азербайджан является очень важным партнером Литвы в Кавказском регионе. В наших интересах дальнейшее развитие двусторонних отношений в духе Совместной декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в 2007 году.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Я полностью уверен, что есть большой потенциал для расширения нашего экономического сотрудничества. Именно поэтому я привез в Азербайджан многих представителей бизнеса. Мы заинтересованы в изучении рыночных возможностей и увеличении двухсторонней торговли. Я также приглашаю азербайджанскую бизнес-миссию посетить Литву в конце этого года», — сказал президент Литвы.

Президент Гитанас Науседа отметил: «Мы находимся на критическом этапе для Европы и ее архитектуры безопасности. Пока мы говорим, Украина защищает свой суверенитет и территориальную целостность». Он также выступил за международный порядок, основанный на законах: «Сейчас важно поддержать Украину всеми доступными практическими средствами».