Никол Пашинян просил Кремль ввести войска ОДКБ в Армению по примеру Казахстана, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Причина — ежедневные массовые акции протеста в Ереване и других городах, которые напугали главу страны.

По словам источника, накануне саммита ОДКБ в Москве (в Организации договора коллективной безопасности сейчас председательствует Армения) Пашинян направил официальный запрос в ОДКБ.

«В Москву он приехал, чтобы добиться от членов Организации гарантий: если ситуация в Ереване будет развиваться по казахскому сценарию, то Россия и другие члены ОДКБ введут войска, подавят массовые волнения и помогут Пашиняну удержаться у власти. Якобы в стране сейчас набирает темпы националистское движение, которое угрожает конституционному строю государства, а потому необходимо решение Организации отправить военный контингент в Армению, — рассказал «Базе» источник в Администрации президента РФ. — В Администрации Президента запрос Пашиняна завернули, а его самого попросили запрос отозвать, иначе армянской стороне пообещали снять его с повестки официально».

По словам другого источника, после ответа из АП премьер-министр Армении попытался добиться поддержки напрямую у Владимира Путина в кулуарах: «Но и здесь он получил отказ. Двусторонняя встреча с Пашиняном была отодвинута в самый конец мероприятия, и президент Армении прождал пять часов встречи с Путиным, однако в итоге так и не получил одобрение на решение своей проблемы с помощью российских военных», — отметил источник.