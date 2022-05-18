Сегодня также обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе. Я подтвердил позицию Азербайджана, что мы хотим видеть Южный Кавказ регионом мира, сотрудничества и взаимодействия. Я думаю, что после Второй карабахской войны есть возможность создать такой формат сотрудничества.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«Мы также обменялись мнениями с нашими грузинскими коллегами, и они также высоко оценили этот выбор. К сожалению, Армения по-прежнему не желает запускать трехсторонний формат взаимодействия на Южном Кавказе. Я считаю, что нельзя упускать возможности. Потому что настало время для Южного Кавказа продемонстрировать свою приверженность миру, безопасности и стабильности. Что касается постконфликтной ситуации, то у нас есть определенный оптимизм. Исходя из того, что Армения официально приняла пять основных принципов, выдвинутых Азербайджаном в связи с мирным соглашением», — сказал глава государства.

Отметив, что Азербайджан открыто поддержал заключение мирного соглашения и создание совместной комиссии по делимитации границ сразу после окончания Второй карабахской войны, президент Ильхам Алиев выразил надежду, что Армения останется приверженной своей первоначальной позиции, включающей эти принципы.