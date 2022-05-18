Литва и Азербайджан уже много лет являются стратегическими партнерами. Подписанная между нами Декларация о стратегическом партнерстве действительно отражает суть нашего сотрудничества. Сегодняшний визит господина президента еще раз подтверждает стратегический характер нашего сотрудничества.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Отметив, что с литовским коллегой они обсудили многие вопросы, глава государства сказал: «Конечно, нам приятно отметить крепкие политические связи между нашими странами и политический диалог, который помогает решать различные вопросы двусторонней повестки дня. Два года назад у нас была возможность пообщаться с господином президентом в режиме видеоконференции, и состоялись очень конструктивные и продуктивные обсуждения. И сейчас у нас есть возможность поговорить о многих важных вопросах двусторонней повестки».

Президент Ильхам Алиев отметил, что в ходе как двусторонних, так и расширенных встреч широко обсуждались различные аспекты сотрудничества в экономической, торговой, транспортной, сельскохозяйственной, образовательной, энергетической, спортивной и других сферах.