Скоро в британских магазинах будет на 20% меньше еды из-за вторжения России в Украину, и продовольственный кризис скажется на поведении людей. Об этом пишет в колонке для The Times бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон.

«Политики [Британии] говорят, что они «мониторят ситуацию», что в переводе означает «ничего не предпринимают», но однажды жизнь их заставит, потому что человек ещё может прожить без тепла, одежды и даже секса, но без еды он прожить точно не сможет. Голод заставляет людей есть своих соседей», — сказал журналист.

Колумнист напомнил, что на Россию и Украину приходится более четверти мирового экспорта пшеницы. Эти страны также ведущие поставщики растительных масел и удобрений. Из-за вторжения в Украину страдает весь мир, цены на продовольствие увеличились на 37%, подчеркнул Кларксон.