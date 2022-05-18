Мы последовательно выступаем за создание двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией при консультативном содействии России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Одновременно, как это было закреплено в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана по итогам Сочинского саммита, необходимо предпринять шаги по повышению уровня стабильности на границе двух стран. Данный вопрос обсуждался в ходе трехсторонней встречи глав МИД Армении, Азербайджана и РФ в Душанбе.

Партнеры проинформировали, что они близки к завершению процесса формирования национальных делегаций. Россия свою экспертную команду уже сформировала. Мы рассчитываем, что в ближайшее время удастся запустить практическую работу по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Также хотела бы подчеркнуть, что Россия обладает уникальным экспертным потенциалом в области делимитации и урегулирования пограничных споров на постсоветском пространстве. Будем рады поделиться своим опытом с армянскими и азербайджанскими друзьями в рамках деятельности комиссии», — отметила она.