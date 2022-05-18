Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия должна вывести войска из непризнанного Приднестровья. Согласно ее заявлению, российская армия нарушает нейтралитет республики.

«Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдовы в военный конфликт, мы — нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории непризнанного Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет», — заявила она во время выступления в Европейском парламенте.

Как пояснила Санду, власти Молдовы хотят мирного решения конфликта в непризнанном Приднестровье и делают всё возможное для этого. По её словам у местного правительства есть видение «мирной реинтеграции страны».