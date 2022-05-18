Сегодня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с генеральным директором Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

Согласно информации пресс-службы МИД, Байрамов отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и ИСЕСКО находится на высоком уровне.

Генеральный директор Салим бин Мухаммед аль-Малик отметил, что Азербайджан всегда поддерживает деятельность ИСЕСКО и высоко оценил вклад страны в работу организации.

Он также сказал, что в ближайшие дни специальная миссия ИСЕСКО посетит освобожденные территории Азербайджана.