Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в ЕС, включая Украину, Грузию и Молдову.

«По моему убеждению, мы должны дать этому географическому пространству (Украина, Грузия, Молдова, Западные Балканы, Турция) политическую реальность, и я считаю, что мы должны сделать это немедленно. Я хочу быть предельно точным: эта инициатива не нацелена заменить процесс расширения или стать очередным извинением за бездействие. Но это также и не гарантия тем, кто в нем будет участвовать, что он станет членом ЕС. Но я считаю, что этот проект может быть очень полезен ЕС и партнерам, которые желают к нам присоединиться, поскольку он позволяет немедленно усилить наши политические отношения», — сказал Мишель, выступая на заседании Европейского социального и экономического комитета.

Он добавил, что «таким образом, я призываю создать такое Европейское политическое сообщество с целью углубления сотрудничества для достижения общих целей, мира, стабильности, безопасности на нашем континенте».

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что решил вынести на саммит ЕС в июне вопрос о создании Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в Евросоюз.

«Некоторое время назад я уже начал консультации со странами ЕС на эту тему, я решил поставить этот вопрос в повестку саммита ЕС в июне», — сообщил Мишель, выступая на заседании Европейского социального и экономического комитета.

Он также добавил, что намерен предложить на саммите провести летом или ранней осенью конференцию лидеров ЕС и стран, желающих вступить в союз, для обсуждения всех деталей Европейского политического сообщества.

«Там я предложу организовать конференцию лидеров ЕС и стран-партнеров, чтобы обсудить конкретные опции такого предложения», — пояснил Мишель.