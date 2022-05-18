Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против Москвы был заблокирован из-за того, что страны не могут согласовать эмбарго на импорт российской нефти.

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», – сказал Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, камнем преткновения стал вопрос эмбарго на российскую нефть. Еврокомиссар уточнил, что страны ЕС «пока не могут завершить обсуждение этого вопроса».