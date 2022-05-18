Лондон открыт идее международного уголовного трибунала, который будет судить Владимира Путина и других российских лидеров за войну в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс в эфире Times Radio, пишет The Guardian.

«Мы четко отдаем себе отчет, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом», — отметила она.

По словам Трасс, Британия направила поддержку в Украину для сбора доказательств преступлений, совершенных военными РФ.

«Я говорила с украинским правительством об этой идее трибунала. Мы открыты к ней, мы сейчас ее рассматриваем, но мы хотим наиболее эффективного способа преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилование, сексуальное насилие, неизбирательные нападения на гражданских лиц», — заявила министр иностранных дел Британии.