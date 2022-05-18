Депутаты Европарламента хотят призвать 27 стран-членов ЕС включить в санкционный список бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль, пишет издание Welt со ссылкой на проект резолюции.

В документе говорится, что после отставки ряда западных политиков с должностей в российских корпорациях евродепутаты «настоятельно требуют, чтобы другие, как Карин Кнайсль и Герхард Шредер, сделали то же самое».

Кнайсль с прошлого года входит в наблюдательный совет российской государственной нефтяной компании «Роснефть». Шредер там председатель наблюдательного совета. Кнайсль также известна тем, что на своей свадьбе она танцевала с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Проект является реальным сигналом из Европы. Бывшие канцлеры должны продолжать думать о благополучии своего государства после своего срока», – сказал депутат Европейской народной партии Стефан Бергер.

В случае, если Шредер и Кнайсль останутся на своих должностях, евродепутаты призывают Совет ЕС «расширить список пострадавших от санкций ЕС людей, включив в него членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские средства».

Шредер и Кнайсль пока отказались покинуть свои должности.